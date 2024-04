Caixa Geral de Depósitos é a prova de que os bancos são todos iguais

O Cavaleiro Andante é admirador do trabalho das empresas públicas e tira o chapéu aos políticos que vão para o Governo para servirem o Estado e as suas instituições. Nem todos os políticos merecem a nossa admiração, e nem todas as instituições do Estado trabalham para servirem os cidadãos de forma igual como facilmente se comprova com a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa é o banco mais seguro do país, mas também é aquele que mais beneficia do facto de ter o Estado como protector. O Cavaleiro Andante deixou a zero um saldo de uma conta que tinha aberto com a cavaleira lá de casa e, mal se descuidou, poucos meses depois já tinha uma carta a ameaçar tribunal se não pagasse 44 euros de dívida. A presença obrigatória ao balcão levou o Cavaleiro a montar-se e desmontar-se quatro vezes, sem êxito, numa agência de Lisboa que tem dois funcionários que não chegam para as encomendas. Como em Santarém anda tudo mais devagar, o Cavaleiro resolveu o problema na terra natal de Joaquim Veríssimo Serrão. Mas antes teve que pagar mais 21 euros e ficou a saber que a conta ordenado tinha um plafond de X euros que serviu para ir pagando, sem o Cavaleiro saber, a manutenção da conta. E quando o Cavaleiro pagou tudo e mais umas botas, e pediu para fechar a conta, do lado de lá do balcão ouviu mais uma sentença: a Cavaleira Andante, não podendo comparecer com a sua lança, tem que assinar uma certidão notarial a dar poderes ao Cavaleiro, porque na Caixa Geral de Depósitos não basta a assinatura do forcado da cara, sem a rabejadora o inteligente não dá a pega por concretizada. E assim vai a tauromaquia em Portugal, ou seja, e assim os bancos vão somando milhões de lucro, fazendo dos depositantes os bois de serviço.

Advertência: esta página não permite tratar assuntos pessoais; por isso fica a advertência: o Cavaleiro Andante tomou as dores de um amigo que mandou pôr uma cruz nas portas de todas as agências da Caixa Geral de Depósitos, que é superiormente dirigida por um senhor muito digno que só ainda não é Ministro porque cheira mal dos pés.