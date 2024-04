Dinheiro emprestado por Chambel pode não chegar para pagar a António Campos

O dinheiro que Domingos Chambel emprestou do seu bolso à Nersant, a curto prazo, e que originou uma hipoteca do pavilhão de exposições, que pode complicar a sua transacção,

O dinheiro que Domingos Chambel emprestou do seu bolso à Nersant, a curto prazo, e que originou uma hipoteca do pavilhão de exposições, que pode complicar a sua transacção, e que foi feita sem o conhecimento da Câmara de Torres Novas, que tem uma palavra importante a dizer numa futura venda, afinal pode não chegar para pagar a indemnização a António Campos, o ex-director executivo da associação. O Cavaleiro Andante passou os últimos dias de férias em Torres Novas, em casa de um conhecido empresário produtor de aguardente de figo, que lhe confidenciou que António Campos pode receber uma indemnização choruda, e ainda pode ter direito a um pedido de desculpas público da direcção da Nersant pelo facto do seu nome ter sido enxovalhado por culpa dos tratamentos desrespeitosos de Domingos Chambel. Caso para dizer que em Torres Novas anda um bafo de aguardente que até enjoa, mas nada que faça diferença ao homem que conseguiu afundar a Nersant numa crise maior que as muralhas da cidade.