Escondido é que está bem

Cerca de 30 pessoas participaram numa visita guiada, organizada pelo município de Tomar, ao forno romano com cerca de dois mil anos, descoberto durante as obras de requalificação do Flecheiro, em Tomar, para descobrir que, afinal, a melhor forma de preservar aquele património é voltar a tapá-lo, como disse o presidente da câmara, Hugo Cristóvão. E, pelo que se viu, o autarca é capaz de ter razão e o melhor é tapar aquilo depressa; porque, em plena visita, uma pequena parte do forno que estava escorada deu de si perante o peso do arqueólogo, como que a avisar que o melhor mesmo é continuar escondido no subsolo, longe dos mimos humanos....