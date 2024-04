O presidente da Câmara de Alcanena, o empresário Rui Anastácio, entrou com a pica toda na disputa política e ganhou a autarquia de Alcanena sem saber ler nem escrever.

Covão do Coelho ou Covão da Raposa?

O presidente da Câmara de Alcanena, o empresário Rui Anastácio, entrou com a pica toda na disputa política e ganhou a autarquia de Alcanena sem saber ler nem escrever. A verdade é que a montanha pariu um rato. A anterior presidente de câmara, Fernanda Asseiceira, estava desgastada, mas Rui Anastácio não trouxe nada de novo à política local, que continua a viver os mesmos problemas dos últimos anos. O que se passou e se está a passar na aldeia de Covão do Coelho é um bom exemplo. Rui Anastácio sabia que a população estava mobilizada contra os postes de muito alta tensão que vão passar por dentro da povoação, mas ficou à espera que os populares fossem ao seu gabinete render-lhe finezas. Como não foram, foi ele à aldeia, mas tarde demais. Como Rui Anastácio não nasceu para a política, nem tem jeitinho para servir a causa pública, a confiar naquilo a que vamos assistindo, é mais que certo que o Covão do Coelho ainda vai ficar conhecido como o Covão da Raposa.