Com as críticas que têm chovido por causa da falta de manutenção dos espaços verdes e limpeza urbana na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa devia ser 25 de Abril todos os dias. O Cavaleiro Andante reparou que por causa da deposição das coroas de flores nas ruas e esculturas alusivas à data, as zonas adjacentes estavam mais limpas e com a vegetação cortada. É caso para exclamar: 25 de Abril sempre, sujidade nunca mais!.