Desagradar a gregos e troianos

O estacionamento abusivo no centro de Santarém, em artérias como a Rua Teixeira Guedes, Rua Guilherme de Azevedo ou Avenida D. Afonso Henriques, é um assunto com anos, para o qual não tem havido resposta à altura. O facto de a esquadra da PSP se localizar a duas centenas de metros dessas artérias torna ainda mais caricata a situação. Pode ser que com os novos desabafos os agentes comecem a passar mais por esses locais e a darem uso aos blocos. Se assim for não se admirem se em breve tivermos notícias de mais reclamações, dessa vez por causa da intolerância dos polícias e da caça à multa. É que este povo nunca está satisfeito....