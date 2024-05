Obras de Santa Engrácia na Chamusca

A regeneração urbana na vila da Chamusca vai ficar para a história como uma das empreitadas mais polémicas de sempre no concelho.

A regeneração urbana na vila da Chamusca vai ficar para a história como uma das empreitadas mais polémicas de sempre no concelho, a que sofreu mais contestação e a que demonstrou de uma vez por todas que é melhor não confiar na palavra do presidente da câmara municipal. Desde pelo menos Setembro de 2023, e durante três meses, que Paulo Queimado prometeu vezes sem conta a conclusão das obras até Dezembro do mesmo ano. Já vamos em Maio de 2024 e a Chamusca continua a parecer um cenário de guerra sem ponto por onde se lhe pegue. Estamos a poucos dias de mais uma semana da Ascensão e a grande novidade deste ano é a maquinaria pesada a embelezar a paisagem e o cheiro a pó e alcatrão para abrir o apetite aos visitantes.