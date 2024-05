Esta imagem foi registada no Entroncamento mas podia ter sido em várias outras cidades ou vilas da região. A desculpa dos ecopontos cheios – que muitas vezes estão mesmo – leva alguma gente mais desleixada a largar o lixo no chão, em lugar de o colocar no ecoponto mais próximo. As autarquias bem se esfalfam com campanhas de sensibilização e cartazes e slogans bonitinhos, mas há muita gente que nem como o auxílio de um desenho consegue entender a mensagem. É a prova categórica de que lavar a cabeça a burros é um desperdício de sabão....