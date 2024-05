No silêncio da plateia

Na hora de subirem ao púlpito para discursar na sessão solene da Assembleia Municipal de Torres Novas, dos 50 anos do 25 de Abril, os eleitos das várias forças políticas que a compõem foram aplaudidos pelo público presente, à excepção de um. Nuno Cruz, do CDS-PP, que recentemente se demitiu do cargo de presidente da direcção dos Bombeiros Torrejanos após várias polémicas e não foi reeleito, parece não andar com a popularidade em altas por aquelas bandas. No Dia da Liberdade e de exaltação à democracia, o eleito do CDS lá teve de engolir em seco e ganhar fôlego para ler as páginas escritas do discurso que o acompanhou no silencioso percurso até ao palanque.