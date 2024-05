Amabilidade inconsequente

David Pato Ferreira é um dos políticos do executivo municipal de Vila Franca de Xira que mais contribui para o sucesso dos socialistas que lideram o município, embora tenha sido eleito com o apoio do PSD. As propostas que apresenta são quase sempre aceites pelo PS e colocadas em prática, embora os louros nunca lhe sejam atribuídos. David Pato Ferreira já se queixou desse aproveitamento, mas parece continuar sem aprender com os erros. Acima de tudo estão os munícipes, dirá, mas se o autarca

social-democrata não se meter a pau vai terminar o mandato sem se dar por ele. A política precisa de bons seres humanos, como parece ser o seu caso, mas também precisa de gente que saiba agarrar o touro pelos cornos e não tenha medo do confronto nem de sujar as mãos quando é preciso.