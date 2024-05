O momento Zeferino

Zeferino Silva, figura bastante conhecida em Santarém e que, inclusivamente, tem nome numa rua da cidade, não faltou mais uma vez à sessão solene do 25 de Abril em Santarém, junto à estátua evocativa do capitão Salgueiro Maia, de quem foi amigo. No final da cerimónia, Zeferino Silva deu vivas a Santarém, ao 25 de Abril, à Liberdade e a Salgueiro Maia, num momento que já devia fazer parte do guião oficial das celebrações. É que sem Zeferino nem a comemoração seria a mesma....