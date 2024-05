Para grandes males, grandes remédios

As casas-de-banho públicas de Minde, nas traseiras do edifício da junta de freguesia, têm estado encerradas há várias semanas.

As casas-de-banho públicas de Minde, nas traseiras do edifício da junta de freguesia, têm estado encerradas há várias semanas. A presidente de junta, Joaquina Ramalho, afirma que as instalações se encontram fechadas devido à “falta de civismo e má utilização por parte dos utentes, que deixam tudo sujo”. Sem dinheiro para contratar uma equipa que garanta a manutenção e limpeza diária dos sanitários, a autarca só garante a abertura dos mesmos nesta altura do ano e em Agosto e Outubro, quando há mais peregrinos de passagem em direcção a Fátima. Fora da época alta das peregrinações, quem quiser que vá aliviar as tripas atrás de uma moita....