Firme e hirto como uma barra de ferro

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo (PS), mostrou ser um homem de fibra na última reunião do executivo municipal. Perante o elevado tom de voz e gesticular de um munícipe, que foi pedir habitação social ao executivo camarário, o autarca manteve-se firme, hirto e assertivo, respondendo sem tibiezas que o queixoso tem idade e bom cabedal para trabalhar e fazer pela vida. Um autarca com “eles no sítio”, como costuma dizer-se em bom vernáculo....