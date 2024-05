Um filme de suspense

O município de Santarém teve um expositor no Salão Imobiliário de Lisboa onde, na tarde de 2 de Maio, foram apresentados alguns grandes investimentos privados para o concelho, entre eles o do Hospital da Luz Ribatejo. O administrador do Grupo Luz Saúde, Pedro Patrício, esteve presente no evento e conversou durante alguns minutos com Carlos Brazão, que tem sido o rosto do projecto do aeroporto em Santarém. A nova unidade de saúde privada já está em construção, mantendo-se o suspense sobre se o aeroporto algum dia irá aterrar em terras escalabitanas. O Governo de Montenegro (ou outro a seguir) o dirá!.