A jogar em casa

O Agrupamento de Escuteiros 403 de Rio Maior comemorou o 50º aniversário no dia 4 de Maio, data em que se procedeu também à inauguração do Campo Escutista. O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, não faltou às comemorações, nem podia faltar, pois durante vários anos foi chefe dos escuteiros locais. Agora, Filipe Santana Dias manda noutra casa, bem mais complicada de gerir, e já deve ter saudades dos tempos dos acampamentos e dos raides pelos campos, que ajudavam a queimar calorias e a respirar um ar mais saudável do que aquele que se inspira nalguns bastidores da política....