Chamusca vai ser freguesia da Golegã

O stand da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande na Ascensão tem em exposição várias fotografias dos campos de férias das crianças e da Universidade Sénior na…Golegã. Como as piscinas da Chamusca estão fechadas há quase cinco anos, a junta tem-se servido do concelho vizinho para dar aos munícipes algo com que se entreterem. Sem piscinas, com uma zona ribeirinha ao abandono, sem comércio local e com as igrejas fechadas, é cada vez mais frequente os chamusquenses atravessarem a ponte para usufruírem da capital do cavalo. Há quem diga na vila coração do Ribatejo que a Chamusca cada vez parece mais uma freguesia da Golegã.