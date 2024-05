Núcleo Sportinguista de Santarém em coma profundo

Centenas de sportinguistas de Santarém fizeram a festa do título na noite de domingo na rotunda do Largo Cândido dos Reis.

Centenas de sportinguistas de Santarém fizeram a festa do título na noite de domingo na rotunda do Largo Cândido dos Reis. O fervor da militância leonina ficou bem evidente e contrasta profundamente com o que se passa no Núcleo Sportinguista de Santarém, que está em coma profundo há alguns anos, já só faltando mesmo desligar a máquina....