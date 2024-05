O Buraco VII

O buraco mais famoso da região ribatejana esteve enfeitado com cravos no dia 25 de Abril.

O buraco mais famoso da região ribatejana esteve enfeitado com cravos no dia 25 de Abril. Para quem não se lembra é um buraco onde devia funcionar a piscina municipal na Chamusca que está em obras vai para cinco anos. A objectiva do Cavaleiro Andante não chegou a tempo de filmar o acontecimento, e os serviços da autarquia terão conseguido levar todos os cravos para o lixo a tempo e horas de não serem fotografados, mas certamente que o colorido das flores teria dado um filme. Paulo Queimado continua a desabafar com os trabalhadores da câmara que nasceu num dia de azar, que não estava à espera que na política as pessoas tivessem que trabalhar, que é uma injustiça andarem atrás dele e da sua vice e camarada, a cheirarem os suores da abençoada vida que levam, e que qualquer dia acaba. E antes que acabe é que é de tirar o dente da miséria. Amém! Viva o 25 de Abril e os filhos da madrugada.