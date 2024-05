Recordar é viver!

A Câmara de Constância fez-nos chegar no final de Abril o seu Boletim Informativo respeitante ao período entre Julho e Dezembro de 2023.

A Câmara de Constância fez-nos chegar no final de Abril o seu Boletim Informativo respeitante ao período entre Julho e Dezembro de 2023. Os munícipes mais curiosos poderão saber, por exemplo, mais alguma coisa sobre as actividades natalícias realizadas há mais de quatro meses ou sobre outros eventos de que já quase ninguém se recordava. Qualquer comparação com o Canal História ou a RTP Memória é apenas mais uma pura e inopinada coincidência....