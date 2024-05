Um momento [relativamente] histórico!

A maqueta final elaborada pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa para regeneração e requalificação do Campo Infante da Câmara, no centro de Santarém, foi apresentada no Salão Imobiliário de Lisboa e tanto o presidente do município, Ricardo Gonçalves, como o vice-presidente, João Teixeira Leite, rotularam o momento como histórico. O Cavaleiro Andante compreende o entusiasmo, tendo em conta que se fala da remodelação do antigo campo da feira há quase três décadas e finalmente chegou-se a uma solução consensual. Mas talvez fosse recomendável alguma parcimónia na adjectivação, porque um assinalável momento histórico será mesmo quando as obras começarem....