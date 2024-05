O município de Salvaterra de Magos decidiu inaugurar a Feira de Magos às quatro da tarde do feriado municipal de Quinta-feira de Ascensão.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O município de Salvaterra de Magos decidiu inaugurar a Feira de Magos às quatro da tarde do feriado municipal de Quinta-feira de Ascensão, sob um calor abrasador, sem visitantes, é claro, e com expositores ainda fechados. Já lá vai o tempo em que os ranchos do concelho, charretes e campinos a cavalo faziam a travessia desde a Vila Magos até ao recinto para o corte da fita. É caso para dizer que este ano foi só para a fotografia....