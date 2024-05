Um momento para a história

No dia em que o primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou ao país que a localização do novo aeroporto de Lisboa será no Campo de Tiro.

No dia em que o primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou ao país que a localização do novo aeroporto de Lisboa será no Campo de Tiro, no concelho de Benavente, os presidentes de câmara da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo encontravam-se reunidos em Sines num seminário. Uma coincidência ou ironia do destino que não deixa de ser curiosa, já que os autarcas de duas das localizações concorrentes (Benavente e Santarém) estavam juntos nesse momento marcante. Um episódio que certamente ficará para sempre na lembrança de Carlos Coutinho e de Ricardo Gonçalves e que é uma boa história para um futuro livro de memórias.