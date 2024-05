É muita caloria!

Ser autarca no concelho de Rio Maior e conseguir manter a linha são duas realidades difíceis de conciliar.

Ser autarca no concelho de Rio Maior e conseguir manter a linha são duas realidades difíceis de conciliar. As festas, festivais e feiras de tasquinhas, promovidas por colectividades e autarquias, abundam pelo concelho e os autarcas desdobram-se numa roda viva durante os fins-de-semana para responderem a tanto convite. A mais recente empreitada foi nas Tasquinhas de Alcobertas, onde o presidente do município, Filipe Santana Dias, a presidente da assembleia municipal, Isaura Morais, vereadores e outros autarcas alinharam em mais um repasto. Para ser autarca em Rio Maior convém realmente ter estômago, porque aquela espinhosa missão não é para ‘copinhos de leite’....