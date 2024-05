Mudem lá o nome, porra!

O Governo de Luís Montenegro assumiu o Campo de Tiro, em grande parte localizado no concelho de Benavente, como o local para construir o novo aeroporto de Lisboa.

O Governo de Luís Montenegro assumiu o Campo de Tiro, em grande parte localizado no concelho de Benavente, como o local para construir o novo aeroporto de Lisboa (sabe-se lá quando). Uma opção que não deixa ninguém de boca aberta de espanto, tendo em conta que as conclusões da Comissão Técnica Independente já apontavam nesse sentido. O que o Cavaleiro Andante continua sem entender é por que razão continuam a insistir na designação dessa opção como “Campo de Tiro de Alcochete” quando o Campo de Tiro já não tem esse nome há alguns anos nem, tão pouco, apanha território do concelho de Alcochete. Corrijam lá o tiro, porra!.