O eleito socialista na Assembleia Municipal de Benavente, António Rabaça, saiu do seu lugar na bancada do PS e interveio no período destinado ao público na reunião desse órgão. Na pele de munícipe colocou três questões relacionadas com o trânsito. O presidente da câmara, Carlos Coutinho (CDU), respondeu às questões e fez questão de sublinhar a palavra “munícipe”. Se a moda pega, os eleitos que ficam sem resposta durante as reuniões podem adoptar esta estratégia e vestirem a pele de munícipes. Pode ser que assim tenham mais sorte....