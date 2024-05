O vice que foi padeiro por um dia

O vice-presidente da Câmara de Azambuja, António José Matos, é o que se pode chamar de autarca multifacetado. Se na Feira de Maio, que está aí à porta, é habitual vê-lo a desfilar pelas ruas ou a fazer entradas de toiros no alto da sua montada, na iniciativa que marcou a Quinta-feira de Ascensão foi o padeiro de serviço. De avental ao pescoço, o socialista meteu as mãos na massa e ensinou os mais novos a fazer o belo do pão com chouriço. O Cavaleiro Andante aproveita a onda e lança um desafio ao autarca: parar o trânsito na Estrada Nacional 3 a dançar o fandango ao pé coxinho como protesto contra os constrangimentos que as obras vão trazer aos utilizadores durante o dia porque a Infraestruturas de Portugal não equacionou nem quer, pelos vistos, fazê-las em período nocturno.