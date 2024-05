O guardador de vacas e de sonhos

O novo secretário de Estado da Agricultura, João Moura, esteve de visita à Golegã e revelou que quer ajudar a desfazer a imagem que alguns passam, inclusivamente em contexto escolar, de que os agricultores são inimigos do ambiente e que as vacas são altamente poluidoras. “Uma das minhas missões como secretário de Estado tem a ver com a dignificação do sector. Estamos em contacto directo com o Ministério da Educação para não permitir mais que os manuais escolares tenham uma mensagem negativa”, avisou o ajudante do ministro da Agricultura que, pelos vistos, também quer mandar bitaites sobre o que se ensina nas escolas. Vamos ver se não acaba a levar umas ‘reguadas’, por andar a meter o nariz onde não é chamado….