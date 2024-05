O Rodrigues cumpre, ai cumpre, cumpre!

O vereador do Movimento P’la Nossa Terra na Câmara de Torres Novas, António Rodrigues, não compareceu nem se fez substituir na última reunião pública do executivo.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O vereador do Movimento P’la Nossa Terra na Câmara de Torres Novas, António Rodrigues, não compareceu nem se fez substituir na última reunião pública do executivo, depois de ter abandonado a penúltima sessão dizendo que ainda ia pensar se ali voltaria a pôr os pés. Trocando por miúdos, recorde-se, o motivo foi porque estava chateado pelo facto de não ter sido nomeado para ser homenageado nas cerimónias do 25 de Abril. O Cavaleiro Andante achava que iria ser birra de pouca dura mas afinal enganou-se… E ainda há quem diga que os políticos não cumprem promessas!.