Calhou bem o festival do arroz!

A Junta de Samora Correia e a Câmara de Benavente trabalharam em tempo recorde para o Festival do Arroz Carolino que decorreu no fim-de-semana, na zona ribeirinha da cidade. As ervas dos passeios foram cortadas e até pintaram as passadeiras que já mal se viam. Os munícipes notaram as melhorias e nas redes sociais manifestaram vontade de ter o festival todos os meses só para as ruas de Samora terem melhor aspecto.