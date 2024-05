CDU de Santarém agarrou-se ao mercado como um cão a um osso

A CDU organizou uma acção de protesto contra a eventual concessão da exploração do Mercado Municipal de Santarém a privados, argumentando que a gestão pública do espaço é a que mais beneficia os comerciantes. A iniciativa política da CDU até teve uma mesa com exposição de produtos da terra e tudo, mas foram pouco mais de 20 as pessoas que se juntaram ao protesto. O lado mais panfletário do Cavaleiro Andante apoia este tipo de folclore político, mas não será ainda mais importante para os comerciantes ter o mercado aberto para vender os seus produtos, independentemente do tipo de gestão, desde que a coisa funcione? A CDU (e o PCP) de Santarém tem nas últimas semanas tomado diversas posições políticas contra a concessão do mercado, agarrando-se ao tema como um cão a um osso, quando há tanto terreno político fértil por cultivar no concelho. O estado crítico do Teatro Rosa Damasceno, a entrada norte da cidade ou as infindáveis obras na Igreja do Alporão, por exemplo, bem mereciam também uma manifestação dos comunistas (e não só)....