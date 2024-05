Controlo de qualidade

O Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, que se realizou na zona ribeirinha de Samora Correia, está rapidamente a afirmar-se como um dos grandes eventos da região. Muitos dizem que a culpa é dos concertos (este ano os Xutos & Pontapés levaram mais de 25 mil pessoas ao certame) mas o Cavaleiro Andante não nega a importância que os acepipes e a gastronomia local têm no chamamento de visitantes. Entre os muitos que sentiram o chamamento do tacho esteve o vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato, que além de degustar o prato ainda aproveitou para tirar um curso intensivo sobre como cozinhar arroz carolino. Isto porque toda a gente sabe que para se conseguir promover bem uma região, primeiro é preciso conhecer bem o produto....