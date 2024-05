Isto anda tudo ligado

Um meteorito rasgou os céus de Portugal na noite de sábado, 18 de Maio, e o fenómeno foi filmado também em Samora Correia por quem na altura registava a actuação dos Xutos & Pontapés no Festival do Arroz Carolino.

Um meteorito rasgou os céus de Portugal na noite de sábado, 18 de Maio, e o fenómeno foi filmado também em Samora Correia por quem na altura registava a actuação dos Xutos & Pontapés no Festival do Arroz Carolino. A consagrada banda tocava a música “O Mundo ao contrário” e houve quem pensasse que a súbita aparição era um prenúncio do fim do mundo, uma invasão de marcianos ou, até, o primeiro avião a aterrar no novo aeroporto internacional de Lisboa....