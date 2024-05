Jeito para pedreiros

partilhe no Facebook

O tão ambicionado lançamento da primeira pedra da futura empreitada na Escola Superior de Saúde de Santarém teve a directora do estabelecimento de ensino, Hélia Dias, e o presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, como protagonistas. Tanto a directora como o presidente revelaram ter dotes suficientes para trabalharem na construção civil, manejando a colher de pedreiro com destreza. Venha daí o curso de construção civil, que os professores já lá estão....