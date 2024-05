António Alexandre, munícipe de Alcanena, tem sido presença assídua em várias reuniões camarárias para expor problemas de foro pessoal e público. São já mais de vinte as reclamações. No dia 20 de Maio, dirigiu-se à sessão camarária para apresentar nova questão e o presidente da câmara, Rui Anastácio (na foto), demonstrou estar a ficar sem paciência para aturar o cidadão. A conversa subiu de tom algumas vezes, levando ambas as partes a esquecer a formalidade do diálogo. Rui Anastácio chegou a caracterizar António Alexandre como uma pessoa “muito peculiar” e que se focava apenas em apresentar problemas e mais problemas. O autarca chegou mesmo ao mau gosto de perguntar se António Alexandre era uma pessoa feliz, revelando que integra o vasto rol de políticos que estão mal habituados e ficam assanhados com as críticas de quem os elege e contribui para lhes pagar o vencimento. Serão felizes os portugueses com políticos destes?.