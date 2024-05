José Mourinho pode vir para Santarém e acumular funções de coach da equipa comercial de O MIRANTE

A administração de O MIRANTE anda à procura de um director comercial e José Mourinho pode vir a ser o treinador do futuro homem de negócios do jornal. José Mourinho é considerado o melhor treinador de futebol de sempre em Portugal e um dos melhores a nível mundial, mas nesta altura está sem trabalho depois de ter saído de Roma, embora sem mútuo acordo. As férias em Portugal têm proporcionado entrevistas e alguma visibilidade pública. A entrevista na revista do Expresso é um mimo que deixa satisfeitos todos os fãs do treinador de Setúbal que ficará na história do futebol por muitos séculos. A possibilidade de vir a ser o treinador do novo director comercial de O MIRANTE está nas mãos do seu empresário que disse ao Cavaleiro Andante que tudo dependerá das negociações em curso. A hipótese de treinar a equipa União de Santarém parece fora de causa. No entanto, nada é impossível tendo em conta que o actual presidente do clube é um dos administradores de um grupo de Saúde que tem uma facturação que é quase igual ao PIB português. Mourinho em Santarém a treinar duas equipas só pode ser notícia numa página e numa secção como esta, mas é preciso seguir a velha máxima de que nada é impossível.