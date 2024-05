O vereador do PSD na Câmara de Azambuja, Rui Corça, surpreendeu tudo e todos ao abancar em pleno recinto das largadas de toiros na Feira de Maio para um corte de cabelo.

O vereador do PSD na Câmara de Azambuja, Rui Corça, surpreendeu tudo e todos ao abancar em pleno recinto das largadas de toiros na Feira de Maio para um corte de cabelo. Já que a sua popularidade junto dos militantes do partido anda em baixo, a julgar pelos resultados das últimas eleições para a concelhia (que perdeu), ao menos neste momento Corça foi o rei da festa. Resta saber se tal acto terá sido inspirado no velho ditado que diz que quando se muda o cabelo se está preparado para mudar de vida...Será??!.