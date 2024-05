Tiro certeiro

O vereador do PSD na Câmara de Coruche, Osvaldo Mendes, pouco intervém nas reuniões públicas do executivo e é discreto. Mas na última reunião tomou a palavra para dizer que vê com bons olhos a adesão de Coruche à Associação Portuguesa de Parques Empresariais, porque o parque do concelho “está às moscas e no marasmo há três anos”. O presidente do município, Francisco Oliveira (PS), acusou a critica e respondeu: “Moscas e marasmo era se não tivéssemos um parque empresarial” e “em vez de sermos audazes na crítica temos de trazer soluções para cima da mesa”. É caso para dizer que Osvaldo Mendes finalmente disparou um tiro que, pelos vistos, acertou no alvo.