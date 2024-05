Na última semana os doutores palhaços da Operação Nariz Vermelho chegaram ao Hospital de Vila Franca de Xira para animar as pessoas e sobretudo as crianças que ali estão internadas. A cerimónia de assinatura do protocolo contou com um desfile dos doutores palhaços pelos corredores do hospital. Do que o Cavaleiro Andante viu, houve muitos sorrisos na sala mas para alguns utentes que ali estavam há algum tempo à espera de serem atendidos a vontade de arreganhar o dente não foi assim tão grande. Foi literalmente rir para não chorar....