Tudo na mesma, como a lesma

O deslizamento de terras que no dia 19 de Janeiro deste ano, arrastou parte do passeio da Estrada Nacional 365 para a Linha do Norte, nas proximidades da estação ferroviária de Santarém, obrigou ao condicionamento do trânsito nessa movimentada artéria. E quatro meses decorridos tudo continua na mesma, como a lesma. Se isto é assim com uma obra de pouca monta, imagine-se agora como vai ser com a construção da linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Talvez no dia de são nunca à tarde esteja pronta....