Azambuja sem Governo

Nos últimos anos as inaugurações de muitas das festividades que decorrem ao longo do ano no concelho de Azambuja contaram sempre com membros do Governo.

Nos últimos anos as inaugurações de muitas das festividades que decorrem ao longo do ano no concelho de Azambuja contaram sempre com membros do Governo, nomeadamente os ex-ministros Duarte Cordeiro e Ana Abrunhosa (PS). Este ano era suposto o primeiro-ministro, Luís Montenegro (PSD), estar presente na inauguração da Feira de Maio, mas não apareceu, nem se fez representar. Uma falta que aparentemente não foi muito sentida até porque, num concelho que é predominantemente socialista, o PSD tem cada vez menos adeptos. Pode ser que a nova líder dos social-democratas no concelho tenha uma palavra a dizer no futuro.