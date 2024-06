Conveniências dos lapsos de memória

A Câmara de Azambuja, para assinalar o dia do município, galardoou praticantes de diversas modalidades desportivas.

A Câmara de Azambuja, para assinalar o dia do município, galardoou praticantes de diversas modalidades desportivas, pela conquista de pódios em competições de nível nacional e internacional. Até aqui tudo bem, mas o Cavaleiro Andante esperava ter visto subir ao palco, para receber igual distinção, a vice-campeã nacional de veteranos em pares mistos de ténis de mesa, Inês Louro, que por acaso também é vereadora do Chega no executivo camarário. Falta saber se foi por esquecimento, desconhecimento, ou fingimento....