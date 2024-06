Iniciativa Liberal às aranhas no centro de Santarém

O autocarro da Iniciativa Liberal (IL) que anda a circular pelo país na campanha para as eleições europeias chegou na tarde de terça-feira, 28 de Maio, a Santarém e deu logo nas vistas. O veículo de dois pisos devia estacionar na Praça Sá da Bandeira mas o motorista enganou-se no caminho, quiçá levado por um GPS desactualizado. No final da Rua Teixeira Guedes, o motorista percebeu que não podia virar à esquerda e a solução foi andar de marcha atrás durante cerca de 200 metros até ao início da rua, para depois fazer inversão de marcha e seguir pelo rumo certo. As manobras obrigaram ao corte momentâneo do trânsito na concorrida rua do centro histórico da cidade, para espanto dos transeuntes, que devem ter ficado tão estupefactos com o sucedido como com a presença da PSP naquela artéria onde o estacionamento abusivo faz lei.