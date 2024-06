Assaltantes ajudam a aliviar pressão do canil de Almeirim

Numa altura em que o abandono dos animais é um problema crescente com os canis a abarrotar de cães, há quem esteja a ajudar a aliviar a pressão como acontece em Almeirim. Há muita gente que enche a boca com os direitos dos animais e a sua protecção, mas afinal quem está a tratar de aliviar a pressão do Centro Oficial de Recolha de Animais de Companhia da cidade são suspeitos de crimes de roubo. Ou seja, os dois adolescentes suspeitos de andarem a assaltar empresas na zona industrial, que já levaram vários animais do espaço, estão a mostrar que são mais eficazes que as campanhas de adopção. A câmara apresenta queixa na GNR, mas deve ficar a rezar para que os animais não sejam devolvidos.