A última reunião pública da Câmara de Vila Franca de Xira realizou-se no pavilhão do Futebol Clube de Alverca e alguns dos presentes não deixaram de notar que o equipamento já viu melhores dias. Houve até quem dissesse, entre dentes e provavelmente com medo de ir parar a tribunal, que o estado do edifício é o espelho da gestão de Fernando Orge enquanto presidente da direcção do clube e que o que já ia fazendo falta era uma limpeza à moda do Futebol Clube do Porto. O Cavaleiro Andante não percebe nada de limpeza e artes faxineiras, mas já lá dizia o grande Salgueiro Maia, que há diversas modalidades de estado, incluindo o estado a que isto chegou....