Uma vida que dava uma novela

O ex-presidente da Câmara de Santarém e escritor Francisco Moita Flores é um homem cuja vida, ultimamente, tem sido agitada e dava um enredo para um livro. Senão veja-se: há dois anos sofreu um ataque cardíaco na Feira do Livro de Lisboa que o deixou bastante debilitado; este ano falhou a Feira do Livro de Lisboa porque foi atropelado pelo próprio carro na Lourinhã, magoando-se nas pernas; e entretanto andou também a responder em tribunal por casos relacionados com a sua passagem pela autarquia escalabitana. Na sua página nas redes sociais Moita Flores escreveu que ao contrário do que previa não pôde outra vez, “com grande mágoa”, estar presente na Feira do Livro em Lisboa, mas prometeu dar notícias quando sair do hospital. Se é verdade que a vida é a melhor musa, então Moita Flores está cheio de sorte: peripécias não lhe faltam e davam uma boa novela.