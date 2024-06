A inauguração da residência para estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior vai marcar as comemorações do 45º aniversário do Instituto Politécnico de Santarém

A inauguração da residência para estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior vai marcar as comemorações do 45º aniversário do Instituto Politécnico de Santarém, agendadas para esta quinta-feira, 6 de Junho, em Rio Maior, já depois do fecho desta edição. Tendo em conta o tempo que levou esta gestação, o Cavaleiro Andante vai lá estar para assistir ao parto, porque, tal como sentenciava São Tomé, não há nada como ver para crer....