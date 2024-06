O buraco IX

Na Chamusca há um buraco na paisagem que é o espelho do buraco político em que Chamusca está metida nos últimos anos da gestão política de Paulo Queimado e Cláudia Moreira.

Na Chamusca há um buraco na paisagem que é o espelho do buraco político em que Chamusca está metida nos últimos anos da gestão política de Paulo Queimado e Cláudia Moreira. Este buraco era uma piscina, mas deixou de ser nos últimos cinco anos e parece que as obras, que estavam previstas serem de curto prazo, vão acabar como obras de Santa Engrácia. Há uma geração de crianças que entraram e saíram do primeiro ciclo que não puderam dar um mergulho na piscina da sua terra; há uma geração de jovens que saíram da adolescência para a idade adulta que não tiveram oportunidade de usufruir de um espaço de eleição numa terra onde o convite para ficar e constituir família é cada vez mais um presente envenenado. Este é o buraco em que todos estamos metidos, os que vivem na Chamusca e os que gostavam de viver e não podem, por causa dos sucessivos buracos na paisagem, na qualidade de vida e nas cabeças ocas dos políticos.