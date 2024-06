O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, deu, no dia 27 de Maio, uma aula de karaté dirigida a pessoas maiores de 50 anos, que são alunas e alunos no programa de actividade física, organizado pela autarquia, “Viver Mais Viver Melhor”. A aula teve como objectivo assinalar a participação do município do Cartaxo na campanha nacional “Maio Mês do Coração” e foi muito participada. O Cavaleiro Andante regista e reconhece que um exemplo de política de proximidade tão próxima do cidadão não é fácil de superar e até pode render uns votinhos nas próximas autárquicas. Felizmente ninguém se aleijou nesta introdução às artes marciais....