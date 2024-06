Uma ideia refrescante

No último fim-de-semana realizou-se a CulturAlverca no Jardim José Álvaro Vidal, no centro de Alverca, debaixo de um calor abrasador que só convidava à praia.

No último fim-de-semana realizou-se a CulturAlverca no Jardim José Álvaro Vidal, no centro de Alverca, debaixo de um calor abrasador que só convidava à praia. No meio da suadela, o presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Cláudio Lotra, lembrou-se de sugerir a dada altura aos dirigentes associativos por onde passava que uma ideia para reduzir o calor poderia passar por ligar o sistema de rega do jardim. Uma verdadeira...ideia refrescante!.