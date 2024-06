Alverca selvagem

partilhe no Facebook

Nas últimas semanas têm vindo a lume várias queixas de moradores da cidade de Alverca face ao mau estado em que se encontram várias ruas da cidade e de alguns bairros da freguesia, como a Chasa, o Bom Sucesso e Arcena. As ervas e a folhagem estão a crescer sem controlo e não parece haver quem tenha mão no problema. O presidente da junta, Cláudio Lotra, diz que a culpa é do tempo incerto, em que ora chove ora faz calor. Está finalmente descoberto o verdadeiro culpado da calamidade: só pode ser o clima!.